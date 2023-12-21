В Татарстане возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

В Минздраве республики сообщили, что один из четырех пострадавших находится в тяжелом состоянии

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане, сообщает следственное управление СК РФ в регионе.

"Утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново Зеленодольского района, по предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома. Есть пострадавшие. Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

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В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, после чего следователи приступят к осмотру места происшествия, отмечают в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, 7, в поселке Осиново поступило в 9:19. По предварительной информации, четыре человек пострадали. В пресс-службе Минздрава республики сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.