В Вологодской области в ДТП погиб сотрудник полиции

Движение на 120-м км дороги Сокол - Харовск - Вожега перекрыто

ТАСС, 21 декабря. Сотрудник полиции погиб в автомобильной аварии в Вожегодском округе Вологодской области. Водитель МАЗа при повороте допустил вынос прицепа на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем УАЗ "Патриот" под управлением полицейского, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

"Авария произошла сегодня в 5:30 мск на 120-м километре автодороги Сокол - Харовск - Вожега в Вожегодском округе. Предварительно, водитель МАЗа с прицепом при повороте направо допустил вынос прицепа на встречную полосу, где произошло столкновение с патрульным полицейским автомобилем УАЗ "Патриот", которым управлял сотрудник полиции 1996 года рождения. От полученных травм он погиб на месте", - сообщили ТАСС в УМВД.

Движение на участке дороги перекрыто. На месте работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов.