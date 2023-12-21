В Белгородской области за сутки зафиксировали 27 прилетов со стороны ВСУ

Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 27 боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотниками. Обломки от сбитого БПЛА повредили легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. На МАПП "Нехотеевка" с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий", - написал он.

Над селом Ближнее в среду системой ПВО был сбит украинский БПЛА. "Никто не пострадал. В результате падения фрагментов поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский", - проинформировал глава региона.

В Грайворонском городском округе 20 декабря под минометный обстрел попала окраина села Заречье-Второе - зафиксировано шесть прилетов. По территории между селами Пороз и Рождественка было выпущено два минометных снаряда.

В Краснояружском районе в селе Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, также на окраине села с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. В Шебекинском городском округе по селам Середа и Белянка ВСУ выпустили три и семь минометных снарядов соответственно. "Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.