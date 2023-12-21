В Дагестане в результате массового ДТП пострадали три человека

Среди них двое детей

МАХАЧКАЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Предварительно, три человека пострадали в результате массового ДТП на федеральной трассе в Дагестане. Среди пострадавших двое детей, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

"Около 10 машин стали участниками ДТП на федеральной трассе в районе села Новая Урада Кумторкалинского района. В результате ДТП пострадали три человека, двое из них - несовершеннолетние дети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших доставили в больницы Махачкалы. "Состояние у всех - средней степени тяжести, они находятся под наблюдением врачей", - добавили в Минздраве региона.