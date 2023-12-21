В Каменке-Днепровской после обстрела со стороны ВСУ прекращена подача воды

Среди населения пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Трансформатор водонапорной башни в Каменке-Днепровской Запорожской области обесточен после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам оперативные службы региона. По их информации, прекращена подача воды.

"Накануне вечером, в 21:15 (мск), боевики ВСУ произвели артиллерийский обстрел города. Повреждения получил трансформатор водонапорной башни. Во избежание короткого замыкания его обесточили, возгорания не произошло. Подача воды временно прекращена", - сообщили в оперативных службах, не уточнив, когда планируется восстановить подачу воды.

Жертв среди населения нет.