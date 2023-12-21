Шесть моряков смыло волной с субмарины Тайваня

Троих моряков спасли, сообщило военно-морское командование острова

ГОНКОНГ, 21 декабря. /ТАСС/. Шесть членов экипажа подводной лодки ВМС Тайваня смыло волной за борт. Как сообщило военно-морское командование острова, трое из них были спасены, поиски еще троих моряков продолжаются.

Корабль находился в надводном положении и готовился к погружению, когда из-за сильной волны шесть человек упали в воду. Для участия в поисково-спасательной операции были направлены противолодочный вертолет S70-C, а также находящиеся поблизости корабли.

К настоящему времени трое моряков спасены, они находятся в сознании. Поиски еще троих членов экипажа продолжаются. Как подчеркнуло командование, все упавшие за борт были в спасательных жилетах.

Другие подробности инцидента не приводятся, однако указывается, что ЧП произошло с подводной лодкой "Хайху" с бортовым номером 794. Она является модификацией нидерландских подводных подлодок проекта "Звардвис".

В настоящее время подводный флот Тайваня состоит из четырех дизель-электрических подлодок. Две из них были построены в США в 1940-х годах и используются в учебных целях. Еще две субмарины были построены для Тайваня в Нидерландах в 1980-х годах и являются модификацией подлодок "Звардвис".