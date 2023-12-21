В больнице находятся 124 ребенка из поезда Тюмень - Адлер

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отметил, что часть детей болеет ОРВИ

САРАТОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Все 124 ребенка, которых сняли в Саратовской области с поезда Тюмень - Адлер, находятся в больнице. Детей в тяжелом состоянии нет, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

"Они все 124 находятся в больнице. <…> Нормальное состояние, совершенно адекватное. Это контрольное мероприятие, где врачи наблюдают за детьми, которые имели определенный контакт с заболеваемостью. Часть из них ОРВИ болеют", - сказал Костин, уточнив, что детей в тяжелом состоянии нет.

По его словам, около 60 детей имеют признаки ОРВИ, при этом температуры выше 38 градусов ни у кого из заболевших нет. Возраст детей 12-14 лет. Костин добавил, что детей сопровождали в поезде 11 взрослых, среди них заболевших нет.

"Мы развернули дополнительно койки без ущерба для жителей нашего города в имеющихся резервных отделениях. <…> Дети разделены на две группы - болеющие и не болеющие", - добавил министр.

20 декабря вечером медицинская помощь из-за повышения температуры понадобилась ребенку из группы, которая ехала на поезде с отдыха в лагере. В составе группы было 125 детей в сопровождении взрослых. По информации СК РФ, в поезде умерла 12-летняя девочка. Смерть зафиксировали работники скорой помощи, когда поезд следовал по территории Пензенской области. Следователи завели уголовное дело по факту смерти ребенка.