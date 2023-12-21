Ростовский суд приговорил украинца к пяти годам за участие в "Айдаре"

По версии следствия, вступивший в 2017 году в нацбатальон подсудимый в должности стрелка - помощника гранатометчика участвовал в боевых действиях против военнослужащих ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил украинца Владимира Удовика к пяти годам колонии за участие в нацбатальоне "Айдар (запрещен в РФ). Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание (с учетом смягчающих наказание обстоятельств: активного способствования раскрытию и расследованию преступления, признания вины, а также иных данных о личности подсудимого) в виде лишения свободы на срок пяти лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимый в декабре 2017 года, находясь на территории ЛНР, вступил в "Айдар", в должности стрелка - помощника гранатометчика он участвовал в боевых действиях против военнослужащих ЛНР и нес службу на боевых позициях. В его отношении было возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Приговор в законную силу пока не вступил.