В Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень - Адлер

В министерстве отметили, что 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Детей, чье состояние оценивается как тяжелое, среди ехавших в поезде Тюмень - Адлер нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Среди детей, следовавших в поезде Тюмень - Адлер, "тяжелых" [пациентов] нет, их жизни ничто не угрожает. 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ - семь из них в состоянии средней степени тяжести, с температурой, остальные - в удовлетворительном. Ранее в ходе движения поезда один ребенок погиб, проводятся необходимые экспертные мероприятия", - говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что в провизорном блоке медучреждения разместили 38 детей и 11 взрослых без симптомов инфекционных заболеваний.