Один из пострадавших в Люберцах после падения с крыши наледи умер в больнице

Возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате падения глыбы льда с крыши Люберцах умер в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным подмосковного главка СК, накануне с крыши здания в Люберцах упала наледь, из-за чего пострадали четыре человека. В последующем один из пострадавших умер в больнице от полученных травм. "По факту халатности, а также причинения смерти по неосторожности в следствии исполнения своих профессиональных обязанностей следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 и ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег. Устанавливаются лица, ответственные за надлежащее содержание крыши здания и проведение уборки снега.