В Находке завели шестое административное дело на главу филиала "Примтеплоэнерго"

По причине нарушения правил эксплуатации тепловых установок и сетей без отопления остались 8 тыс. горожан

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Находки возбудила дело об административном правонарушении в отношении начальника местного филиала "Примтеплоэнерго" после масштабной аварии на котельной. В результате без отопления остались 8 тыс. горожан, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Наряду с внесенным представлением об устранении нарушений закона, в отношении начальника Находкинского филиала "Примтеплоэнерго" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации тепловых установок и сетей)", - отметили в ведомстве.

В связи с выявляемыми в течение декабря нарушениями в отношении руководителя филиала прокурор уже возбудил пять дел об административных правонарушениях.

С 19 декабря 2023 года в результате частичного выхода из строя оборудования двух котельных значительно снижены параметры теплоносителя, подаваемого в многоквартирные дома на улицах Малиновского, Постышева, Первой промышленной, Свердлова, Фрунзе, Шоссейной и ряде других. Также проблемы с отоплением фиксируются в двух детских садах и двух школах.