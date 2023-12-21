В Брянской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал человек

Также повреждено производственное помещение

ТАСС, 21 декабря. Житель села Сопычи Брянской области получил ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

"Украинские террористы обстреляли село Сопычи Погарского района. Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

Также, по его словам, в результате обстрела повреждено производственное помещение. "Все экстренные и оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор.