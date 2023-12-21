21 декабря, 10:56
Военная операция на Украине

В Брянской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал человек

Также повреждено производственное помещение

ТАСС, 21 декабря. Житель села Сопычи Брянской области получил ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинские террористы обстреляли село Сопычи Погарского района. Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

Также, по его словам, в результате обстрела повреждено производственное помещение. "Все экстренные и оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор. 

Теги:
УкраинаРоссияБрянская областьВоенная операция на Украине