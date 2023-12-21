Петербуржца приговорили к 19,5 года за жестокое убийство жены и годовалой дочери

С Максима Якубова также взыскали 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 19,5 года лишения свободы местного жителя, совершившего жестокое убийство годовалой дочери в октябре 2020 года и ее матери, своей сожительницы, в феврале 2021. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Максима Якубова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетней, с особой жестокостью). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 года в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Судья вынесла приговор с учетом позиции прокурора и в соответствии с обвинительным вердиктом коллегии присяжных - они единодушно признали Якубова виновным и не заслуживающим снисхождения. В пользу потерпевшей, матери убитой женщины, суд взыскал с Якубова 10 млн рублей компенсации морального вреда и 84,4 тыс. рублей в счет возмещения затрат на погребение.

Как установило следствие, в октябре 2020 года Якубов во время ссоры с сожительницей в квартире на проспекте Кузнецова избил ее и несколько раз ранил ножом. От криков проснулась их дочь 2019 года рождения. Отец перенес ребенка на кухню, где в присутствии матери с высоты своего роста кинул вниз головой на кафельный пол. Женщина потеряла сознание, а Якубов после этого с силой нанес девочке еще не менее трех ударов кулаками по голове, от которых та умерла. Спустя неделю мужчина спрятал ее тело в Южно-Приморском парке - скелетированные останки были обнаружены в марте 2021 года.

Сожительница Якубова осталась жива, при этом мужчина убедил ее не обращаться в полицию, но уже в феврале 2021 года между ними произошла новая ссора, в ходе которой подсудимый ударил женщину, а затем задушил на кровати. Труп мужчина также отнес в Южно-Приморский парк - останки удалось найти только в июне 2022 года, когда сам он был задержан и указал на место захоронения.

На процессе подсудимый признал вину в убийстве жены и раскаялся в содеянном, но обвинение в убийстве дочери отверг. По словам защитника, у Якубова не выдержала психика от того, что его сожительница хотела уйти к другому.