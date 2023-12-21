На Запорожье задержали диверсионную группу, совершавшую теракты по заданию СБУ

В декабре 2022 года подозреваемые передали координаты гостиничного комплекса "Привал охотника", в результате ракетного обстрела которого погибли два человека

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали трех несовершеннолетних участников диверсионной группы, которые подозревают в организации на территории Запорожской области терактов, направленных против должностных лиц органов власти по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ГУ МВД по Запорожской области.

"Члены группы, которые называли себя "Черный саботаж", по заданию своих кураторов с украинской стороны еще в 2022 году получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию. Параллельно с этим они постоянно собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших крупные посты в регионе. За время своей деятельности они организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц", - говорится в сообщении ГУ МВД.

По информации ведомства, в декабре 2022 года подозреваемые передали СБУ координаты гостиничного комплекса "Привал охотника", в результате ракетного обстрела которого погибли два гражданских лица, еще трое получили ранения.

Как сообщает ГУ МВД, в июне 2023 года участники группы изготовили самодельное взрывное устройство для покушения на руководителя федеральной общественной организации, который позже стал депутатом первого созыва Законодательного собрания Запорожской области.

Также они заложили СВУ на железной дороге в районе города Мелитополя для последующего теракта. "В двух случаях подозреваемые не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них причинам. Как установили оперативники, в эту группу входили еще двое местных жителей, которые, предположительно, погибли в результате непроизвольного подрыва неустановленного самодельного взрывного устройства", - добавили в полиции.

Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило в отношении задержанных и неустановленных лиц уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205, ст. 317 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов).