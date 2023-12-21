Суд приговорил к 13 годам мужчину, застрелившего знакомого в машине в Москве

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы Лему Ибрагимова, который расстрелял знакомого в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве в сентябре прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На основании представленных государственным обвинителем Дорогомиловской межрайонной прокуратуры доказательств суд признал 46-летнего Лему Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).<…> С учетом позиции прокурора Дорогомиловский районный суд приговорил Ибрагимова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 7 сентября 2022 года обвиняемый находился в районе Новоарбатского моста в автомобиле, которым управлял его знакомый. Во время возникшей между мужчинами ссоры Ибрагимов семь раз выстрелил в потерпевшего, от чего мужчина скончался на месте.

Ибрагимов вину не признал.