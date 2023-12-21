В Ингушетии участника конфликта со стрельбой осудили на 8,5 года

Пострадали четыре человека

МАГАС, 21 декабря. /ТАСС/. Участника вооруженного конфликта двух семей приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в Ингушетии, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. В результате происшествия были ранены четыре человека.

"В Назрани местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и повреждении чужого имущества. Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

38-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном повреждении чужого имущества. Происшествие случилось в сентябре 2021 года в селе Гази-Юрт Назрановского района. В прокуратуре республики журналистам ранее сообщали, что конфликт с применением огнестрельного оружия произошел между двумя семьями.

По информации следственного управления, мужчина из-за личной неприязни расстрелял из охотничьего гладкоствольного ружья четырех человек. В общей сложности он произвел 13 выстрелов. Также он совершил выстрелы в автомобиль одного из пострадавших.