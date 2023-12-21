Мосгорсуд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве хоккеиста Дидура

Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда и с другим составом коллегии присяжных

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение об оправдании 38-летнего предпринимателя Армена Куюмджи, которого обвиняли в убийстве хоккеиста студенческой лиги Романа Дидура в драке возле ресторана на Николоямской улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и апелляционную жалобу защиты на приговор Куюмджи и постановил решение суда первой инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда и с иным составом коллегии присяжных", - заявили в Мосгорсуде.

В конце апреля Таганский районный суд оправдал Куюмджи в связи с вынесением в отношении подсудимого оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей и за его непричастностью к совершению преступления.

Убийство Дидура произошло в конце апреля 2022 года. Хоккеист с друзьями отдыхал в одном из клубов на Земляном Валу. Выйдя оттуда, молодые люди решили зайти в расположенный неподалеку ресторан "Баклажан". Однако сотрудники заведения отказались пускать их туда, заявив, что оно закрыто. В результате начался конфликт, они переместились на улицу, где началась драка, в ходе которой хоккеист получил ножевые ранения и позже умер.

В убийстве обвиняли Куюмджи, который привозил в этот ресторан продукты и участвовал в стычке с Дидуром и его друзьями. Однако присяжные оправдали предпринимателя.

Дидур выступал за московские хоккейные юношеские команды "Созвездие" и "Пингвины". В 2017 году поступил в Российский государственный университет нефти и газа и стал играть в московской студенческой хоккейной лиге.