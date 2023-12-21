Мосгорсуд оправдал IT-специалиста, осужденного на семь лет за хищение программ

Николая Евдокимова обвиняли в хищении более 40 компьютерных программ стоимостью более 666 млн рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение осудить на семь лет колонии бывшего IT-специалиста Николая Евдокимова за хищение более 40 компьютерных программ стоимостью более 666 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд отменил приговор Дорогомиловского районного суда города Москвы от 17 августа 2023 года и полностью оправдал бывшего главного IT-специалиста Фонда социального страхования Евдокимова Николая Валерьевича в связи с отсутствием состава преступления", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что мера пресечения в виде заключения под стражу Евдокимову отменена, он освобожден из СИЗО.

Дорогомиловский районный суд признал Евдокимова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он был приговорен к семи годам лишения свободы.

Евдокимов ранее работал главным IT-специалистом Фонда социального страхования (ФСС) России. Он обвинялся в том, что после увольнения оттуда создал свою коммерческую организацию и зарегистрировал на нее права на 43 подсистемы, принадлежащие ФСС, чем причинил организации крупный ущерб. Сам обвиняемый вину не признавал. Евдокимов известен как участник разработки и создания единой интегрированной информационной системы "Соцстрах".