В Тобольске в зал дома культуры из помещения этажом выше упал ребенок

Его состояние оценивается как тяжелое

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Ребенок провалился под пол технического помещения дома культуры в Тобольске и упал в зал, находящийся этажом ниже, где проходил утренник для детей с инвалидностью, сообщается на странице учреждения во "ВКонтакте". Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

По словам директора Департамента культуры и туризма Тобольска Анастасии Иониной, чей видеокомментарий опубликован на странице ДК, во время детского утренника один ребенок самостоятельно покинул зал, "забрался на третий этаж дома культуры, где располагается техническое помещение, которое разделяет кровлю дома культуры "Синтез" и технический потолок малого зала". "Ребенок наступил на одну из плиток и выпал в помещение малого зала", - сказала Ионина.

В Департаменте здравоохранения Тюменской области ТАСС уточнили, что ребенка доставили в областную больницу №3. Он находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.