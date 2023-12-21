В Краснодаре арестовали стрелявшего на детской площадке мужчину

Льву Жаркому назначили административный арест на 15 суток

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара назначил 15 суток административного ареста мужчине, устроившему стрельбу на детской площадке. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Советский районный суд г. Краснодара рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ в отношении Льва Жаркого. Он нарушил общественный порядок, проявив явное неуважение к обществу. Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать Жаркого виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - говорится в сообщении.

Ранее 19-летнего молодого человека задержали сотрудники полиции. Инцидент произошел 19 декабря на детской площадке многоквартирного дома на улице Уральской. Мужчина стрелял из пневматического пистолета марки ПМ, в качестве мишени он использовал зажигалку. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.