Инцидент в поезде Тюмень - Адлер и выход Анголы из ОПЕК. Главные события 21 декабря

Инцидент в поезде Тюмень - Адлер

Группу из 124 детей из Луганской Народной Республики, следовавшую из Тюмени в Адлер, сняли с поезда в Саратовской области и привезли в больницу с признаками ОРВИ. Врачи зафиксировали смерть 12-летней девочки. Все дети находятся в больнице, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии.

Выход Анголы из ОПЕК

Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу заявил о выходе страны из ОПЕК. Он объяснил, что причиной такого решения стало "отсутствие результатов" от участия в организации и несогласие с квотами на добычу нефти.

Призыв в армию 2024 года

Во время осеннего призыва в армию 2024 года будут использовать единый реестр повесток. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Минобороны поручили определить заместителя министра обороны РФ, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток.

Розыск главы ФБК Певчих

Главу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск. На сайте МВД России не указано, по какой статье ведется розыск.

Протест РФ посольству Японии

Россия заявила посольству Японии протест из-за учений с США и Австралией на острове Хоккайдо вблизи своих границ. В МИД РФ отметили, что такую провокационную деятельность рассматривают "как потенциальную угрозу безопасности".