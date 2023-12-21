Морпеха ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство жителей Мариуполя

Осужденный по приказу командира расстрелял 16 человек на территории завода "Азовобщемаш"

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего 16 мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дениса Рашпли. Он признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Рашпля к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что осужденный по приказу командира расстрелял 16 человек на территории завода "Азовобщемаш", еще девяти людям удалось выжить. "Установлено, что с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Рашпля, находясь на боевых позициях на территории "Азовобщемаш" в Мариуполе, исполняя преступные приказы командиров, из автомата расстрелял 25 граждан. В результате 16 из них погибли, девятерым удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвующими в боевых действиях", - сообщили в Генпрокуратуре.

В свою очередь в СК отметили, что Рашпля при обнаружении вблизи охраняемых позиций гражданских лиц докладывал вышестоящему руководству. "Полагая, что указанные люди могут выражать солидарность российской политике, командование отдавало ему приказы об их ликвидации", - сообщили в СК. Рашпля исполнил приказы командира Александра Свинарчука и других командиров. 21 ноября Свинарчук был приговорен к пожизненному лишению свободы.