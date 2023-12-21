Лидеру "Левого фронта" назначили 40 часов работ за нарушение организации митинга

Сергея Удальцова задержали за попытку развернуть флаг с изображением И. Сталина

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка организации митинга.

"Суд признал виновным Сергея Удальцова по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), ему назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ", - сказали в суде.

Ранее полиция задержала Удальцова на Красной площади за попытку развернуть флаг с изображением И. Сталина. Оттуда его доставили в ОМВД "Китай-Город", а затем - в суд. Задержанный заявлял, что участвовал в согласованной акции в день рождения Сталина. Он подчеркнул, что будет обжаловать решение суда.