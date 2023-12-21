Движение скоростных поездов под Ла-Маншем парализовало из-за забастовки

Ожидается, что сообщение восстановят ближе к вечеру четверга

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Движение скоростных поездов компании Eurostar между Великобританией и континентальной Европой парализовано из-за внезапной забастовки работников Евротоннеля под Ла-Маншем. Об этом говорится в сообщении Eurostar, опубликованном на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).

"В связи с неожиданной забастовкой сотрудников, ответственных за обеспечение работы Евротоннеля под Ла-Маншем (за эксплуатацию тоннеля отвечает компания Getlink со штаб-квартирой в Париже - прим. ТАСС), поезда не могут проследовать через него", - отмечается в тексте.

В Eurostar добавили, что ранее выехавшие поезда были вынуждены вернуться обратно.

Ожидается, что сообщение будет восстановлено ближе к вечеру четверга.

Как отмечает агентство Agence France-Presse, нагрузка на железнодорожную линию между Великобританией и континентальной Европой традиционно возрастает в преддверии рождественских праздников.