В Рязанской области мужчину осудили на пожизненный срок за изнасилование и убийство

Виновный уже имел судимости за изнасилование и грабеж, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по области

ТАСС, 21 декабря. Суд в Рязанской области приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который убил подростка, изнасиловал 15-летнюю девушку и покушался на убийство двух человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Он признан виновным в покушении на убийство двух лиц, убийстве несовершеннолетнего, сопряженном с совершением преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также причинением ей тяжкого вреда здоровью. <...> Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина - уроженец города Москвы, ранее судим за изнасилование и грабеж.

По данным следствия, он в августе 2022 года познакомился с группой из трех молодых людей. Пока они распивали спиртные напитки, мужчина решил изнасиловать 15-летнюю девушку из компании, чтобы это было легче сделать, решил убить других молодых людей. Он напал на них с ножом, 17-летний подросток и 21-летняя девушка смогли убежать и обратиться за помощью.

В это время мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку и причинил ей тяжкий вред здоровью. Позже 17-летний молодой человек умер от ранений в больнице.