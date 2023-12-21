В Липецке из-за аварии на трубопроводе горячую воду и тепло отключат в 87 многоэтажках

Отключение произойдет в 11-м и 12-м микрорайонах города

ТАСС, 21 декабря. Трубопровод диаметром 508 мм поврежден на теплосети в Липецке, для устранения аварии горячую воду и тепло отключат в 87 многоквартирных домах двух городских микрорайонов. Об этом сообщается на странице Липецкого филиала АО "Квадра" в социальной сети "ВКонтакте".

"На участке тепловой сети по улице Космонавтов, 41/1 обнаружено повреждение на обратном трубопроводе диаметром 508 мм. Наши специалисты уже работают на месте. Для того чтобы откачать воду из тепловой камеры, будет произведено кратковременное отключение горячей воды и отопления", - говорится в сообщении.

По данным Липецкого филиала АО "Квадра", отключение пройдет в 11-м и 12-м микрорайонах Липецка, а именно в почти 90 многоквартирных домах на улицах Космонавтов, Загородная, Филипченко, Звездная, 9-й микрорайон.

По данным ГУ МЧС по Липецкой области, в регионе температура днем 0-5 градусов, ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, местами небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом и гололедица.