Молдавские правоохранители провели обыски в доме главы парламента Гагаузии

По словам Дмитрия Константинова, это связано с возбуждением в отношении него уголовного дела о приобретении им спиртзавода

КИШИНЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии провели обыски в доме председателя Народного собрания (парламента) Гагаузской автономии Дмитрия Константинова. Об этом сообщает информационный портал Gagauzinfo после беседы с Константиновым.

Политик рассказал изданию, что в четверг утром обыски прошли в доме, где он живет, а также по месту его регистрации. По словам Константинова, следственные мероприятия прошли в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела, касающегося приобретения им спиртзавода.

Константинов связывает обыски с конфликтом между властями Молдавии и Гагаузии, где главой автономии была избрана представитель оппозиции Евгения Гуцул. По его словам, от него якобы требовали препятствовать утверждению исполнительного комитета, которым руководит глава автономии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Гуцул в связях с криминальной группировкой и отказалась подписывать указ о ее назначении членом правительства Молдавии.