В Карловом университете в Праге произошла стрельба

Полиция сообщила, что стрелявший обезврежен, есть убитые и десятки раненых

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета в Праге. Полиция сообщила, что стрелявший обезврежен, есть убитые и десятки раненых.

"Стрелявший обезврежен! Из здания [факультета] проведена эвакуация. Есть несколько убитых и десятки раненых", - отмечается в сообщении правоохранителей в социальной сети Х (ранее Twitter).

Новостной портал seznam.cz проинформировал, что нападавший был убит во время полицейской операции.

Свидетели произошедшего в свою очередь сообщают в соцсетях, что видели стрелявшего, у которого было "длинноствольное стрелковое оружие". По их словам, стрельба в здании факультета продолжалась значительное время.

Сотрудники факультета и студенты рассказали, что после начала стрельбы в здании закрылись в помещениях, где находились. В это время преступник перемещался по коридорам, стреляя во всех, кого встречал на пути.

Новостной портал idnes.cz ранее сообщал, что на место происшествия выехал министр внутренних дел Вит Ракушан, в столицу вызваны полицейские подкрепления из близлежащих районов Чехии.

В новость внесена правка (18:01 мск) - уточняется место, где произошла стрельба.