Что известно о стрельбе в Карловом университете в Праге

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории Карлова университета в Праге, несколько человек получили ранения, есть погибшие. Сам стрелявший обезврежен, сообщили в полиции.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Обстоятельства происшествия

Новостной портал idnes.cz сообщил о стрельбе на философском факультете Карлова университета на площади имени Яна Палаха в центре Праги.

Полиция начала операцию в связи со стрельбой, которая происходила на одном из верхних этажей здания.

Свидетели сообщали в социальных сетях, что видели стрелявшего, у которого было "длинноствольное стрелковое оружие".

По информации очевидцев, стрельба в здании факультета продолжалась значительное время, находившиеся в здании покидали его под звуки выстрелов.

Пострадавшие

По предварительным данным полиции Чехии, несколько человек погибли и десятки пострадали при стрельбе.

Портал lidovky.cz заявил о 10 погибших и 9 пострадавших.

Позже полиция сообщила, что стрелявший был обезврежен.

Из здания факультета эвакуировали людей.

Реакция властей