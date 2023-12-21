21 декабря, 15:46,
обновлено 21 декабря, 15:57
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Что известно о стрельбе в Карловом университете в Праге

AP Photo/ Petr David Josek
© AP Photo/ Petr David Josek

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории Карлова университета в Праге, несколько человек получили ранения, есть погибшие. Сам стрелявший обезврежен, сообщили в полиции.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Обстоятельства происшествия

  • Новостной портал idnes.cz сообщил о стрельбе на философском факультете Карлова университета на площади имени Яна Палаха в центре Праги.
  • Полиция начала операцию в связи со стрельбой, которая происходила на одном из верхних этажей здания.
  • Свидетели сообщали в социальных сетях, что видели стрелявшего, у которого было "длинноствольное стрелковое оружие".
  • По информации очевидцев, стрельба в здании факультета продолжалась значительное время, находившиеся в здании покидали его под звуки выстрелов.

Пострадавшие

  • По предварительным данным полиции Чехии, несколько человек погибли и десятки пострадали при стрельбе.
  • Портал lidovky.cz заявил о 10 погибших и 9 пострадавших.
  • Позже полиция сообщила, что стрелявший был обезврежен.
  • Из здания факультета эвакуировали людей.

Реакция властей

  • На место происшествия выехал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
 
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