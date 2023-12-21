Что известно о стрельбе в Карловом университете в Праге

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории Карлова университета в Праге, несколько человек получили ранения, есть погибшие. Сам стрелявший обезврежен, сообщили в полиции.
ТАСС собрал основное об инциденте.
Обстоятельства происшествия
- Новостной портал idnes.cz сообщил о стрельбе на философском факультете Карлова университета на площади имени Яна Палаха в центре Праги.
- Полиция начала операцию в связи со стрельбой, которая происходила на одном из верхних этажей здания.
- Свидетели сообщали в социальных сетях, что видели стрелявшего, у которого было "длинноствольное стрелковое оружие".
- По информации очевидцев, стрельба в здании факультета продолжалась значительное время, находившиеся в здании покидали его под звуки выстрелов.
Пострадавшие
- По предварительным данным полиции Чехии, несколько человек погибли и десятки пострадали при стрельбе.
- Портал lidovky.cz заявил о 10 погибших и 9 пострадавших.
- Позже полиция сообщила, что стрелявший был обезврежен.
- Из здания факультета эвакуировали людей.
Реакция властей
- На место происшествия выехал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.