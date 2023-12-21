В аэропорту Схипхол отменили около 250 рейсов из-за шторма

По информации портала NL Times, еще 150 рейсов задержали

ГААГА, 21 декабря. /ТАСС/. Шторм "Пиа" привел к отмене около 250 рейсов в международном аэропорту Схипхол. Об этом сообщил информационный портал NL Times.

По его данным, еще 150 рейсов задержаны из-за того, что аэропорт может использовать только одну полосу для взлетов и посадок.

Обрушившийся на Нидерланды первый зимний шторм сопровождается дождем, грозой и градом. Порывы ветра достигают 30,5 м/с на побережье и 22 м/с на основной территории страны.

В королевстве объявили желтый (умеренный) уровень погодной опасности. Непогода привела к большим заторам на дорогах.