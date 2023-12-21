СМИ: в результате стрельбы в Праге погибли 10 человек

По данным портала lidovky.cz, еще девять человек получили тяжелые ранения

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге. Об этом сообщил новостной портал lidovky.cz.

По его данным, еще девять человек получили тяжелые ранения. Есть также пострадавшие с ранениями средней степени тяжести и легкими ранениями.

Нападавший был убит во время полицейской операции по его обезвреживанию. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан проинформировал, что у него не было сообщников. По словам министра, непосредственной угрозы больше нет.