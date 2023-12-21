В Пулково сократилось число таможенных нарушений на фоне роста пассажиропотока

Если в 2022 году 1 нарушение законодательства приходилось на 1,5 тыс. путешественников, то теперь отношение составило 1:2000

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Число таможенных правонарушений и преступлений в петербургском аэропорту Пулково по итогам 2023 года сократилось, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"С начала 2023 года таможенную границу в аэропорту Пулково пересекли почти 2,7 млн человек. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился на 43%. В 2023 году сотрудники таможенного поста "Аэропорт Пулково" пресекли порядка 1,4 тыс. попыток нарушения таможенного законодательства, что больше прошлогоднего показателя на 20%. В среднем нарушителем оказывался каждый двухтысячный турист. Годом ранее это соотношение составляло 1:1500", - рассказали в пресс-службе.

Самое частое правонарушение в 2023 году - перевозка незадекларированной валюты более $10 тыс. На эту категорию пришлось 800 эпизодов правонарушений. На втором месте - нелегальная перевозка ювелирных и дорогостоящих вещей, выставочных образцов, различного оборудования и комплектующих, алкогольной и табачной продукции.

"Наши авиапассажиры не только реже нарушают, но и чаще декларируют. С января по декабрь сотрудники поста оформили 12 тыс. пассажирских таможенных деклараций, что на треть больше, чем в прошлом году. Растет и число тех, кто предпочитают современные электронные сервисы и подают декларацию до приезда в аэропорт в личном кабинете на сайте ФТС России", - добавил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков.

Основные направления пассажиров в 2023 году - страны Средней Азии и курорты Турции и Египта - это более половины всех пассажиров. Еще треть путешественников выбирает мировые транспортные хабы - Стамбул и Дубай. На Азербайджан, Китай, Сербию, Иран, Индию и Монголию приходится до 10% пассажиров, вылетающих за пределы России.