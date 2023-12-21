Суд приговорил бизнесмена Ебралидзе к трем годам колонии по делу о растрате €5 млн

Суд удовлетворил также гражданский иск к подсудимому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима предпринимателя Александра Ебралидзе, он признан виновным в покушении на растрату €5 млн из активов "Констанс-банка", где был одним из главных акционеров. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Ебралидзе, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на растрату). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в ИК общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд удовлетворил также гражданский иск к подсудимому.

При поступлении дела в суд Ебралидзе вменяли три эпизода покушения на растрату, а также мошенничество и отмывание преступных доходов. Однако уже по итогам предварительных слушаний в марте по двум последним обвинениям, а также двум эпизодам покушения на растрату суд прекратил уголовное производство в связи с истечением сроков давности.

Предприниматель был задержан в ноябре 2021 года, тогда же его заключили под стражу. Изначально Ебралидзе обвинили в организации в 2014-2016 годах растраты 2,9 млрд рублей из кассы "Констанс-банка", где он был одним из главных акционеров. Пропавшая сумма составила около 70% активов банка, из-за выявленной недостачи ЦБ РФ отозвал у него лицензию в августе 2016 года. Бизнесмен своей вины не признал.

В мае 2022 года Куйбышевский районный суд Петербурга взыскал с Ебралидзе 286,5 млн рублей задолженности по договору о приобретении земельного участка в Тверской области. В ноябре уже Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал предпринимателя банкротом, началась процедура реализации его имущества.