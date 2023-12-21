Абызова приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 80 млн рублей

Суд также лишил экс-министра ордена Дружбы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, в качестве дополнительного наказания экс-министру назначен штраф в размере 80 млн рублей.

"Признать Абызова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), двух преступлений по п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289, ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Путем частичного сложения наказаний и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания назначить штраф в размере 80 млн рублей", - говорится в приговоре.

Как ожидается, защита всех фигурантов дела обжалует обвинительный приговор. "После изучения приговора и общения с подзащитными будет окончательно принято решение обжаловать или нет", - сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Артур Большаков. Он отметил, что это общая позиция защитников всех осужденных.

Суд также лишил Абызова ордена Дружбы и наложил ограничения после отбытия им наказания на срок пять лет: нельзя покидать место жительства и посещать массовые мероприятия. Вместе с тем суд освободил Абызова от наказания по статье о коммерческом подкупе в связи с истечением срока давности.

Таким образом, Абызов может попросить об условно-досрочном освобождении через три года, так как суд засчитал ему день за день время, проведенное под стражей с марта 2019 года.

Михаил Абызов был задержан 26 марта 2019 года. Фигуранты дела в зависимости от роли каждого обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной признаны миноритарии компаний "Сибэко" и РЭС, а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов похищено более 4 млрд рублей.

В новость была внесена правка (20:06 мск) - передается с уточнением в пятом абзаце, верно - день за день.