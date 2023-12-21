РФ экстрадировала гражданина Хорватии, разыскиваемого за преступления в отношении детей

Драго Рончевич находился в международном розыске по каналам Интерпола с 2022 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия выдала гражданина Хорватии Драго Рончевича, который был объявлен в международный розыск за преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из России экстрадирован гражданин Республики Хорватия Драго Рончевич. В стране гражданской принадлежности он разыскивается за преступления в отношении несовершеннолетних. По информации хорватской стороны, фигурант неоднократно нарушал права своих детей, создавая при этом угрозу их жизни и здоровью", - сказала она.

По словам Волк, Драго Рончевич находился в международном розыске по каналам Интерпола с 2022 года. В июле он был задержан в России. "Генеральной прокуратурой РФ запрос о его экстрадиции был удовлетворен. Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России обвиняемый передан компетентным органам Республики Хорватия", - добавила представитель ведомства.