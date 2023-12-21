Сальдо: силы ПВО сбили выпущенную ВСУ в сторону Крымского моста ракету ATACMS

По словам губернатора Херсонской области, военнослужащие сработали оперативно и точно

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны сбила над акваторией Азовского моря ракету ATACMS, выпущенную украинскими войсками в сторону Крымского моста. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря.