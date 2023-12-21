Фигурантов дела Абызова приговорили к срокам от 5 до 12 лет

Суд отпустил в зале заседания двух фигуранток дела, Яну Балан и Оксану Роженкову, назначив каждой по 4 млн рублей штрафа

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил к срокам лишения свободы от 5 до 12 лет фигурантов уголовного дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, признанных виновными в участии в преступном сообществе, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации денег, полученных преступным путем, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговорить Николая Степанова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Максима Русакова - к 12 годам в колонии в строгого режима, Сергея Ильичева - к 9 годам в колонии строгого режима, Александра Пелипасова - к 9 годам в колонии строгого режима, Галину Фрайденберг - к 8 годам в колонии общего режима, Инну Пикалову - к 8 годам в колонии общего режима, Екатерину Заяц - к 5 годам 6 месяцам в колонии общего режима, Олега Серебренникова - к 5 годам в колонии общего режима, Руслана Власова - к 7 года в колонии общего режима", - говорится в решении суда.

Суд отпустил в зале заседания еще двух фигуранток дела, Яну Балан и Оксану Роженкову, назначив каждой по 4 млн рублей штрафа.

Сам Абызов приговорен к 12 годам колонии и штрафу в размере 80 млн рублей. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), двух преступлений по ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289, ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Как ожидается, защита всех фигурантов дела обжалует обвинительный приговор.