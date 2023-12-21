В Петербурге предъявили обвинение напавшим на ветерана СВО

Конфликт произошел после того, как военнослужащий сделал замечание водителю и пассажиру иномарки, которая частично перекрыла проход по тротуару

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинения двум мужчинам, которые напали на инвалида-ветерана СВО в Санкт-Петербурге. Об это ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня [21 декабря] следователь Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга предъявил двоим жителям Северной столицы обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц", - сообщила она.

Предварительно установлено, что 18 декабря 40-летний участник СВО, инвалид третьей группы, сделал замечание водителю и пассажиру иномарки, которая частично перекрыла проход по тротуару. Они вступили с ветераном в конфликт и нанесли ему не менее 10 ударов, причинив телесные повреждения.

Злоумышленников задержали прибывшие на место происшествия полицейские. В этот же день следователь Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району города возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ. Обоих фигурантов отправили под стражу.

"В ходе расследования проведены обыски по местам работы и проживания подозреваемых, произведен осмотр автомобиля, изучены видеозаписи с места происшествия", - рассказала Волк.

Расследование находится на контроле руководства ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.