Число пострадавших на западе Донецка при обстреле со стороны ВСУ увеличилось до четырех

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Число жителей Донецка, пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до четырех. Как уточнил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, ранения также получила женщина 1994 года рождения.

"По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района на проспекте Центральном получила ранение женщина 1994 года рождения", - написал он.

Ранее Кулемзин сообщал о троих раненых при обстреле Петровского района Донецка.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.