В Москве полиция начала проверку после конфликта между владельцами собак

По предварительным данным, инцидент произошел из-за замечания паре, которая выгуливала доберманов без намордника

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после конфликта между владельцами собак на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По факту конфликта между владельцами собак проводится проверка. От женщины и мужчины поступили встречные заявления. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что инцидент произошел в ЖК на Амурской улице на востоке Москвы. Женщина шла с маленькой собакой во дворе и сделала замечание паре, которая выгуливала доберманов без намордника. Завязался конфликт, при котором, предварительно, его участница брызнула содержимое баллончика в лицо парню, а мужчина кинул в нее снежок, а потом повалил на землю и ударил. "Оба обращались за помощью медиков, которые диагностировали у мужчины ожоги глаз, у женщины - ушибы", - сказал представитель правоохранительных органов.