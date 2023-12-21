Кабмин Чехии проведет экстренное заседание после стрельбы в университете в Праге

В результате стрельбы погибли 15 человек

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Чехии соберется на внеочередное заседание после инцидента со стрельбой в Карловом университете в Праге. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Заседание назначено на 21:00 по местному времени (23:00 мск).

Как информировал ранее глава чешской полиции Мартин Вондрашек, сигнал о стрельбе на философском факультете Карлова университета поступил в экстренные службы в 14:49 по местному времени (16:49 мск). Огонь открыл 24-летний студент Давид Козак, за несколько часов до этого убивший своего отца. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело Козака, который покончил с собой.

Жертвами стрельбы, по предварительным данным, стали более 15 человек. Соболезнования семьям погибших выразил президент Петр Павел.

Это первая трагедия со стрельбой и многочисленными жертвами в чешском вузе.