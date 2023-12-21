21 декабря, 20:29,
обновлено 21 декабря, 20:43
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Бердянску

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как сообщили в оперативных службах, третий аппарат упал и взорвался на территории частного сектора

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Два беспилотника украинских войск сбиты на подлете к Бердянску, еще один упал в частном секторе.

Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 21 декабря 2023 года

Об этом журналистам сообщили в оперативных службах Запорожской области.

"По уточненной информации о работе ПВО в Бердянске, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв", - сообщили в оперативных службах.

Уточняется, что пострадавших в результате атаки нет, поврежден жилой дом. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область