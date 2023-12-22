В Чехии 23 декабря объявили днем траура в память о жертвах стрельбы в Праге

Правительство республики уже приняло соответствующее постановление, сообщил премьер-министр Петр Фиала

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Чехии приняло решение объявить 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах произошедшей в четверг на философском факультете Карлова университета в Праге стрельбы. Об этом по завершении экстренного заседания кабмина сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Петр Фиала.

"Правительство приняло постановление, в котором выражено соболезнование родным и близким погибших. 23 декабря будет днем государственного траура в память о жертвах трагедии. В 12:00 [14:00 мск] прошу всех граждан почтить погибших минутой молчания", - сказал Фиала.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подчеркнул, что стрельба в Праге "никак не связана с международным терроризмом".

Президент республики Петр Павел, отменивший рабочую программу, чтобы принять участие в экстренном заседании кабмина, заявил, что стрельба в университете стала "самым трагическим подобным инцидентом в истории Чешской Республики". Эти события, как подчеркнул глава государства, не должны стать инструментом для злоупотреблений в политических целях, привести к очернению полиции и распространению дезинформации. "Это призыв к СМИ, гражданам, к тем, кто имеет доступ к социальным сетям", - отметил хозяин Пражского града.

Стрельбу открыл 24-летний студент Давид Козак, за несколько часов до этого убивший своего отца. Впоследствии он совершил самоубийство. В результате стрельбы погибли 14 человек, 25 ранены, из которых 10 находятся в тяжелом состоянии.