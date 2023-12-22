21 декабря, 21:55,
обновлено 21 декабря, 22:14
Военная операция на Украине

В Киеве со стороны аэропорта Жуляны произошел взрыв

Киев. AP Photo/ Evgeniy Maloletka, архив
Киев
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka, архив

Несколько взрывов прозвучали в Соломенском и Голосеевском районах города, сообщили очевидцы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел ночью в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, еще несколько зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах.

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Об этом сообщили ТАСС очевидцы происшествия.

"Сильный взрыв был в Жулянах. Оттуда наблюдается зарево. Еще несколько взрывов прозвучали в Соломенском и Голосеевском районах. Работает ПВО", - рассказали собеседники агентства.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о работе системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога действует в семи регионах Украины, включая Киев. 

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