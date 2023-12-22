В Киеве со стороны аэропорта Жуляны произошел взрыв

Несколько взрывов прозвучали в Соломенском и Голосеевском районах города, сообщили очевидцы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел ночью в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, еще несколько зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах.

Об этом сообщили ТАСС очевидцы происшествия.

"Сильный взрыв был в Жулянах. Оттуда наблюдается зарево. Еще несколько взрывов прозвучали в Соломенском и Голосеевском районах. Работает ПВО", - рассказали собеседники агентства.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о работе системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога действует в семи регионах Украины, включая Киев.