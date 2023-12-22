В отношении Гозмана возбудили дело по статье о фейках против ВС РФ

Опубликованные политиком в сети материалы прошли психолого-лингвистическое исследование, в ходе которого была доказано намеренное искажение информации о ходе спецоперации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следователь возбудил уголовное дело по статье о фейках против ВС России в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (включен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Леонида Гозмана возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Основанием стало размещение им в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Telegram-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции", - сказал собеседник агентства

Санкция статьи предусматривает до пяти до десяти лет лишения свободы.

Опубликованные Гозманом в сети материалы прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование, в ходе которого была доказано намеренное искажение информации о ходе специальной военной операции.

Тверской суд 30 августа 2022 года арестовал Гозмана на 15 суток за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. 14 сентября он был признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13. 48 КоАП (публичное отождествление СССР с нацистской Германией). В составленном на политика протоколе речь шла о статье, опубликованной на личной странице в "Живом журнале" в 2013 году. 29 сентября Гозман после отбытия очередного административного ареста покинул Россию и улетел в Израиль.