На 27-м км Киевского шоссе произошло ДТП

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Движение в районе ДТП на 27-м км Киевского шоссе затруднено в связи со столкновением легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 27-м км Киевского шоссе (поселение Московский) столкнулись легковой и грузовой автомобили. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Также в Дептрансе сообщили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. "Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - посоветовали в департаменте.