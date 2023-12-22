Число погибших из-за взрыва на складе с горючим в Гвинее возросло до 23

По данным правительства страны, пострадал 241 человек

НАЙРОБИ, 22 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате мощного взрыва на складе с горючим в центре столицы Гвинеи - городе Конакри - возросло до 23. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление правительства Гвинеи.

По данным агентства, 241 человек пострадал. Количество пропавших без вести остается неизвестным.

Раннее правительство Гвинеи сообщало о 18 погибших и более чем 200 пострадавших.

Крупный пожар на большом складе с топливом в Конакри произошел 17 декабря. 21 декабря в стране был объявлен трехдневный траур.

По сведениям AFP, в четверг в результате происшествия начались столкновения между группами людей, требующих возобновить прекращенную из-за инцидента продажу бензина на заправочных станциях, и силами безопасности. Протестующие строили баррикады, жгли покрышки и бросали камни в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.