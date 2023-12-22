В Смоленской области при пожаре погибли два человека

Еще один пострадал

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Квартира в жилом доме загорелась в городе Сафонове в Смоленской области, два человека погибли при пожаре, еще одного пострадавшего госпитализировали, сообщило МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

"В Сафонове загорелась квартира в 5-этажке. Жильцы крепкого спали. Разбудить их было некому. Они не установили пожарный извещатель. Прибор среагировал бы на задымление звуком. В огне пожарные МЧС России нашли трех жильцов: один передан медикам, двое, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении.

В МЧС также отметили, что огонь на 20 кв. м ликвидировали 10 специалистов и 3 единицы техники. Причину пожара установят эксперты.