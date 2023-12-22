В Южно-Сахалинске пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали

Рейсы до Хабаровска, Иркутска и Новосибирска задержали

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Эвакуация сотрудников и пассажиров Международного аэропорта им. Антона Чехова прошла в пятницу утром в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Эвакуировали всех", - рассказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, из-за эвакуации произошла задержка части утренних рейсов. Вовремя вылететь не смогли самолеты до Хабаровска, Иркутска и Новосибирска.

По данным правительства Сахалинской области, аэропорт работает штатно. "Несмотря на сообщения Telegram-каналов, аэропорт работает в штатном режиме и осуществляет отправку самолетов. Регистрация на рейсы проходит без задержек", - сообщили журналистам в правительстве региона.