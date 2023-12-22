В Хабаровске из-за порыва на водопроводе остановили движение трамваев

ХАБАРОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Движение трамваев остановлено в Хабаровске из-за аварии на водопроводе в центре города. Об этом сообщили ТАСС в Гоставтоинспекции города.

"Авария на водопроводной сети произошла на перекрестке улиц Шеронова и Амурский бульвар. Движение трамваев маршрутов №1, 2, 5 приостановлено", - сообщили там. Вода попала на дорогу и пути и замерзла из-за сильного мороза. Температура воздуха в Хабаровске в настоящее время составляет минус 32 градуса.

В ведомстве уточнили, что трамваи не могут проехать центральный участок маршрута, связывающий центр с южной и северной частями города.

На месте работает МУП города Хабаровска "Водоканал", специалисты устраняют последствия порыва.